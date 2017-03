woensdag 29 maart 2017

Verhaert, imec en VITO houden “BlueSpace”-consortium boven de doopvont

Talrijke bestaande technologieën en innovaties vinden hun oorsprong in de ruimtevaart. Voorbeelden daarvan zijn telecommunicatie, meteorologie en navigatie, die een pertinente plaats in ons dagelijks leven hebben ingenomen. Met hoogwaardige technologieën, kennis en toepassingen blijft de ruimtevaart een bodemloze inspiratiebron voor innovatie.

De investeringen in ruimtevaart krijgen een bijkomende waarde als ze benut worden in nieuwe projecten op aarde. Om dit te stimuleren lanceren imec, Verhaert en VITO het consortium “BlueSpace” met een gelijknamig incubatieprogramma.

Imec, Verhaert en VITO hebben een rijke ervaring in het begeleiden van ondernemers bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën. Ze tekenen voor een vruchtbare kruisbestuiving tussen creativiteit en technologie. Daardoor voegt het “BlueSpace”-consortium een creatieve component toe aan het bedenken van nieuwe toepassingen en blijft de overdracht van technologie niet tot een licentie-deal beperkt.

Verhaert, dat al drie jaar als broker en één jaar als manager in het ESA Technology Transfer Network actief is, wil in Vlaanderen een sterk initiatief uitbouwen dat een gezonde voedingsbodem geeft aan technologische innovaties verbonden aan ruimtevaart. Als dienstverlener in integrale productinnovatie ziet het samenwerken met start-ups als een verrijking voor zijn ontwikkelde tools en methodologie.

Via het consortium wil VITO als technologisch onderzoekscentrum innovaties ondersteunen in de breedste zin van het woord. VITO Remote Sensing realiseert duurzame maatschappelijke oplossingen door een focus te leggen op die innovatieve technologieën die ook een economisch zelfbedruipend verhaal kunnen hebben. Europa investeert miljarden in programma’s zoals Galileo en Copernicus. Opzet van VITO is om die investeringen te helpen valoriseren in Vlaanderen.

BlueSpace biedt begeleiding op verschillende locaties in Vlaanderen, met Antwerpen als uitvalsbasis. Het gelijknamige incubatieprogramma biedt coaching, technologische expertise en faciliteiten aan ondernemers, zowel high-tech start-ups als spin-offs.