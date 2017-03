woensdag 29 maart 2017

Verkeersbordendatabank als instrument voor veiliger en duurzamer verkeer

Uit recente berichtgeving blijkt dat er om de twee dagen een aanrijding plaats vindt tussen een scholier en een vrachtwagen. Een ander feit is dat Vlaanderen jaarlijks 120 verkeersdoden kent, veroorzaakt door overdreven snelheid. Nochtans is het perfect mogelijk om voertuigen toe te rusten met software die goederenvervoer langs duurzamere routes stuurt en die overdreven snelheid aan banden legt. De belangrijkste bouwsteen voor deze twee ingrepen is alvast voorhanden: de Vlaamse verkeersbordendatabank. Dat blijkt uit de resultaten van Vebimobe, een onderzoek van Smart Mobility (voorheen Vlaams Instituut voor Mobiliteit), in samenwerking met UGent.