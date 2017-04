woensdag 5 april 2017

Epson introduceert kleine maar krachtige WorkForce Pro-reeks

Epson Europe B.V. (Zaventem) introduceert met de nieuwste WorkForce Pro-modellen (WF-3720/25DWF, WF-4720/25DWF en WF-4740DTWF) een reeks ruimtebesparende maar krachtige vier-in-één apparaten. De nieuwe toestellen bieden een compacte oplossing voor printen, scannen, kopiëren en faxen. Ze zijn alle toegerust met een LCD--aanraakscherm. In combinatie met de DURABrite Ultra-inkt van Epson, produceren de WorkForce Pro-modellen professioneel ogende documenten die bestand zijn tegen water, vlekken en markeerstiften. Dankzij de automatische documentinvoer (ADF) halen de toestellen print-snelheden tot 24 pagina's per minuut. Meer info: 02/792.04.47 of http://www.epson.be.

+ 2 FOTO's