woensdag 5 april 2017

Total-tankkaart verleent toegang tot parkeergarages Q-Park

Parkinguitbater Q-Park N.V. (Brussel) heeft met Total Belgium N.V. (Brussel) een samenwerkingsakkoord gesloten. Sinds 1 april 2017 verkrijgen houders van een Total-tankkaart toegang tot de dertig parkeergarages van Q-Park in België. Voor de houders van een Eurotrafic-kaart van Total geldt deze optie ook in 170 parkeergarages in Nederland en 120 in Frankrijk. De acceptatie van de tankkaart van Total wordt herkenbaar aangegeven dankzij het Total-logo op de terminals van de 320 Q-Park locaties gelegen in België, Nederland en Frankrijk (stations, stadscentra en zakelijk centra). De parkeerkosten worden samen met de brandstoffen en eventueel andere reeds bestaande diensten op dezelfde factuuur verrekend. Meer info: 02/711.17.00 of http://www.q-park.com.