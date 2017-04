woensdag 5 april 2017

Orange Belgium lanceert mobiele abonnementen met vast budget

Orange Belgium lanceert ZEN. Dat zjn mobiele abonnementen met een vaste bundel van mobiele data, belminuten en onbeperkt SMS'en, waarmee de klant altijd de volledige controle over zijn budget behoudt. De abonmementen Kolibrie ZEN en Dolfijn ZEN bevatten een hele hoop belminuteren, onbeperkt SMS'en een bundel voor mobiel Internet. Buiten de bundel bellen en surfen is onmogelijk zodat de klant volledige controle over zjn budget heeft. Indien de klant extra belminuten of mobiel datavolume wil, kan hij makkelijk extra belwaarde kopen (5, 10, 15, 20 of 50 euro) via de My Orange-applicatie, on-line dan wel in de verkooppunten van de operator (Orange-shops of supermarkten). De aangekochte belwaarde is één jaar geldig en kan worden gebruikt om te bellen (in België en daarbuiten) of te surfen. Meer info: http://www.orange.be.