LG brengt Picture-on-Wall OLED-televisie op de markt

LG Electronics onthult zijn nieuwste top-of-the-line LG Signature OLED-televisie, de W7. De nieuwe 2017 OLED line-up bestaat uit de modellen 77" en 65" W7, 77" en 65" G7, 65" en 55" E7, 65" en 55" C7 en 65" en 55" B. Het innovatieve design van de W7-serie is gebaseerd op LG's filosofie "less is more...