donderdag 30 maart 2017

Tweede editie ING FinTech Village van start

Na de succesvolle editie van 2016, heeft ING FinTech Village voor de tweede keer zijn deuren geopend. Opnieuw werd een mix van tien Belgische en internationale fintech start-ups geselecteerd. De selectie gebeurde op basis van criteria zoals een solide concept en een dynamisch team. Gedurende vier maanden zullen deze start-ups, samen met hun sponsor, werken aan de ontwikkeling van een “Proof of Concept”. Het resultaat wordt op 29 juni tijdens de Demoday gedemonstreerd. De start-ups worden opnieuw gehuisvest in Fintech Village, dat gevestigd is in B-hive nabij Brussel (Diegem).

De tien geselecteerde start-ups zijn:

- Beyond Verbal (Israël): ontwikkelde een analytische tool die de emoties van een klant analyseert om zo de klantentevredenheid beter te begrijpen en hem proactief te kunnen benaderen in geval van onregelmatigheiden.

- Elimity (België): ontwikkelde een product om IT-access management te verbeteren. Hierdoor kunnen bedrijven garanderen dat elke werknemers toegangsrechten heeft die met zijn rol/functie overeenstemmen.

- Infinity Mobile (België): creëerde een platform om het omni-channel problemem voor KMO’s op te lossen. Het is de bedoeling om hiermee gemakkelijker het klantentraject te volgen doorheen de verschillende contactpunten met de handelaar.

- Het Inpher (Zwitserland)-platform voedt veilige applicaties met de capaciteit om encrypted data te zoeken, samen te werken en te meten gedurende zijn levenscyclus. Het maakt cloud based-oplosingen met sterke databescherming mogelijk.

- Maestrano (UK) ontwikkelde een technologie voor banken om hun KMO-cliënteel te helpen beter zaken te doen via een platform van geïntegreerde third party cloud business software en diensten, door alle gebruikte business apps met elkaar te verbinden.

- Minalea (Frankrijk): ontwikkelde de Smart Sales Assistant, de eerste robo-adviseur voor de verkoper van schadeverzekeringen. Deze analyseert de bestaande aanbiedingen op de markt en genereert sales pitches voor de verkopers. Het maakt de verzekerde risico’s transparant.

- Neuroprofiler (Frankrijk): Gebaseerd op de meest recente vooruitgang op het vlak van behavioural finance, is Neuroprofiler een compliant risk profiler game om financiële professionals te helpen om het investeringsprofiel van hun klanten in te schatten.

- Nummularii (Israel): automatiseert raadgevende services voor investeringen door ze te digitaliseren om het proces te vereenvoudigen en het efficiënter te maken. Het systeem laat bankadviseurs toe gepersonaliseerd real-time diensten inzake advies en uitvoering te geven via mobiele toestellen en apps.

- Silverfin (België): maakt het mogelijk met verschillende boekhoudsystemen te connecteren en elke mogelijke check, trigger, analyse rond financiële data te doen.

- XM (Israël): ontwikkelde een oplossing die toelaat IT-zwakheden te ontdekken door de stappen na te bootsen en te stimuleren die een gesofistikeerd aanvaller zou zetten om superioriteit te verkrijgen over een netwerk van een bruggenhoofd.

Partners van ING FinTech Village zijn Deloitte, Swift, Innotribe, Smartfin Capital, B-hive, Startups.be en The Bridge.