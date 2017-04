donderdag 6 april 2017

Dagvers krijgt financiële injectie

Twee business angels van BAN Vlaanderen stappen met kapitaal, raad en daad in de jonge Antwerpse onderneming Dagvers C.V.B.A. Het bedrijf, opgericht met eigen kapitaal en met ondersteuning van de Vlaamse overheid en Antwerpen-stad, is een initiatief van een aantal Antwerpse ondernemers en professionals. Dagvers staat voor gezonde, kindvriendelijke en biologisch kant-en-klare maaltijden, geproduceerd in een korte keten en duurzaam geleverd. Daarnaast stelt Dagvers zich tot doel een werkplaats te zijn voor kwetsbaren op de arbeidsmarkt en een positieve impact te genereren op menselijk en milieuvlak. Onlangs startte Dagvers ook een crowdfunding-campagne voor het grote publiek. Investeerders krijgen uitzicht op een fiscaal voordeel van 45% dankzij de nieuwe tax shelter voor startende ondernemingen. De campagne, die tot medio mei loopt, mikt op 100.000 tot maximaal 250.000 euro om de start van de onderneming te ondersteunen. Bolero-investeerders die voor minimaal vijf en maximaal vijftig aandelen van 100 euro isntappen, maken de opstart en de operationele werking van het werk gedurende het eerste jaar alvast mogelijk. Meer info: 0476/83.87.88 of http://www.dagvers.org.

+ FOTO