vrijdag 31 maart 2017

Nieuw imec.istart-fonds versterkt aanbod voor Vlaamse tech start-ups

Imec, onderzoeks- en innovatiecentrum op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie, richt samen met de Vlaamse regering, ING, BNP Paribas Fortis, Telenet en de Cronos Groep het imec.istart-investeringsfonds op. Het fonds, goed voor een totaalbedrag van 12,5 miljoen euro voor de volgende vijf jaar, ondersteunt digitale innovatie en digitaal ondernemerschap in Vlaanderen. Het is het grootste in zijn soort voor pre-seed investeringen.

Het imec.istart-fonds biedt Vlaamse tech-ondernemers een initiële investering van 50.000 euro om hen te helpen bij het opstarten van hun bedrijf. De meest veelbelovende start-ups krijgen potentieel zelfs een bijkomende financiële ondersteuning in de vorm van 20.000 tot 100.000 euro aan extra pre-seed financiering en nog intensievere ondersteuning bij het uitbouwen van hun onderneming dankzij imec.livinglab-trajecten, prototyping en doorgedreven leiderschaps-coaching.

Het imec-instart-incubatieprogramma werd in de zomer van 2011 gelanceerd en ondersteunt vandaag al meer dan 120 Vlaamse tech start-ups. Het omvat vier gespecialiseerde tracks die zich toespitsen op start-ups die actief zijn in een specifiek domein. In 2015 werden de tracks "Blue Health" voor start-ups in de gezondheid en "Logistics & Mobility" gelanceerd. Begin 2017 volgde de track "Media, Telecom & Entertainment", in maart "BlueSpace" voor start-ups in ruimtevaarttechnologie.