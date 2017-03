vrijdag 31 maart 2017

Positive Generation zet jongeren aan tot duurzaam ondernemen

Het bewustzijn van jongeren tegenover de maatschappij is groter dan ooit. Met de Positive Generation van POSECO schieten jongeren in actie. Ze nemen de toekomst in handen door via hun hogeschool activiteiten te organiseren en andere leerkrachten en leerlingen te sensibiliseren. Zo komen ze in contact met andere ondernemers uit het Positive Entrepreneurs Network en bouwen ze mee aan een positieve toekomst.

Positive Generation van POSECO, een jongerenbeweging voor meer maatschappelijk bewustzijn, stelt twee dingen centraal: jong ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Via zes hogescholen in Brussel, kunnen jongeren actie ondernemen.

Drie vierden van de jongeren wil werken in een bedrijf dat aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet. Via de Positive Generation bouwen de jongeren al van tijdens hun studententijd netwerken op. Ze nemen initiatief, werken projecten uit en stimuleren hiermee nieuwe jongeren. Via deze weg komen ze ook in contact met het Positive Entrepreneurs Network, een netwerk van Positieve Ondernemers. POSECO brengt jongeren hiermee in contact met ervaren ondernemers die aan positieve economie doen.

De Brusselse jongeren zijn heel enthousiast over het Franstalig pilootproject. Dat zou overigens heel graag naar de Vlaamse hogescholen uitbreiden.

Positive Generation is een initiatief van POSECO en Makesense. Dat laatste organiseert ateliers waar deze jongeren praktische oplossingen krijgen aangeboden. POSECO stelt zijn handleidingen in duurzaam ondernemen ter beschikking en koppelt jongeren aan sociale ondernemers uit zijn Positive Entrepreneurs Network.