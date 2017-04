maandag 3 april 2017

Veneco breidt "De Prijkels" met 55 hectaren uit

Het bestaande regionale bedrijventerrein "De Prijkels" wordt uitgebreid met een oppervlakte van 55 hectaren beschikbare terreinen, zowel voor lokale als regionale bedrijven. In het inrichtingsplan gaat bijzonder veel aandacht naar mobiliteit, de ontsluiting op de N35 en N494, veilige fietsverbindingen, gemeenschappelijke waterbuffering en kwaliteitsvolle groenstructuren.

In afwachting van de goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning, informeerde intercommunale Veneco de bewoners alvast over de toekomstige ontwikkelingen tijdens een infovergadering. In een latere fase wordt een specifieke vergadering voor de bedrijven georganiseerd.