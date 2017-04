maandag 3 april 2017

Vlaamse regering schaft vestigingswet af

De Vlaamse regering heeft besloten om de huidige vestigingswetgeving af te schaffen. Die houdt in dat bepaalde beroepen enkel mogen worden uitgevoerd indien bewijs van beroepsbekwaamheid wordt geleverd. Dat is in tegenstrijd met de Europese regelgeving die stelt dat elke Europeaan op een gelijke basis een onderneming in elke lidstaat moet kunnen opstarten. Om voldoende kwaliteit te waarborgen voor de klant, zullen de sectorfederaties alternatieven uitwerken, zoals bijvoorbeeld labels en opleidingen.

Volgens de vestigingswet moet elke ondernemer een aantal ondernemersvaardigheden bewijzen. Voor een hele reeks “gereglementeerde beroepen” gaat dat niet enkel over een attest bedrijfsbeheer, maar ook over specifieke beroepsbekwaamheden. Europese regelgeving stelt echter dat elke Europeaan in elke lidstaat op een gelijke manier toegang tot beroepen moet hebben.

Nu wordt de wetgeving al herzien voor een eerste reeks beroepen: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorger, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager en garagisten, koetswerkers en fietsenmakers. Het is de bedoeling om dat door te trekken naar alle ambachtelijke beroepen en zo de weg voor een bruisend ondernemersklimaat vrij te maken.