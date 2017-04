maandag 3 april 2017

"SITIC Africa" van 18 tot 20 april 2017 in Tunis

Tunisie Afrique Export organiseert van 18 tot 20 april 2017, in nauwe samenwerking met de nationale ICT-federatie van werkgeversorganisatie UTICA in Tunis "SITIC Africa". Bedoeling van de organisatie is een uitwisselings- en partnership-platform te creëren tussen Tunesische en Afrikaanse KMO's in de ICT-sector. Tevens mikt men op het aantrekken van Westerse ondernemingen.

In het voorbije decennium kende de ICT-sector een aanzienlijke groei in Afrika. De belangstelling van Afrikaanse landen voor dergelijke technologieën is dan ook heel reëel. Het aantal mobiele telefoongebruikers en Internet-connecties is exponentieel gestegen. De groei varieert evenwel sterk van land tot land en blijft beperkt omwille van de zwakte van de infrastructuur en marktlimieten. Niettemin wordt er niet aan getwijfeld dat ICT tot een nieuwe groeihefboom voor de ontwikkelingslanden kan uitgroeien.