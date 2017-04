maandag 3 april 2017

Hybrid cloud-model domineert

Hybrid cloud wordt op vandaag het meest gebruikt. Meer dan de helft van de respondenten in een onderzoek van NetApp naar cloud-adoptie in Europa geeft aan dat zij een combinatie van private en public cloud gebruiken (69% in Duitsland, 61% in Frankrijk, 58% in het Verenigd Koninkrijk). Meer dan de helft van ondervraagden noemt veiligheid als belangrijkste reden voor het gebruik van de cloud. Dat toont aan dat het vertrouwen in cloud providers doorgroeit. De cloud wordt in alle drie de landen meest ingezet voor opslag en back-up.

Enkele gedetailleerde bevindingen uit het onderzoek: