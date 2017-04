(Guy Martens, voorzitter Voka Kempen Noord, en Miranda Verkooijen)

zondag 9 april 2017

Verkooijen wint "LON"-award 2017 Voka Kempen Noord

Logistiek dienstverlener Verkooijen (Hoogstraten) heeft de "LON"-award 2017 Voka Kempen Noord gewonnen. Opgericht als traditioneel transportbedrijf, evolueerde de familiale KMO over de jaren heen tot een full-service logistieke dienstverlener voor traders en leveranciers van plastic granulaten, maalgoed, rubbers, polymeren, dierenvoeding en papier. Verkooijen tekent voor een maximale ontzorging van de klant. Het bedrijf verzorgt transport, opslag, in- en overslag, opwaardering van de producten (ontstoffen, zeven, demetalliseren en homogeniseren) en verpakking. Voorts wordt ook alle administratieve verplichtingen afgehandeld (wet- en regelgeving, milieu en veiligheid, douane, accijnzen). Meer info: 03/314.49.79 of http://www.verkooijen.be.