woensdag 5 april 2017

IBO is olie die machine groeibedrijf laat draaien Leren op de werkvloer biedt meerwaarde

Nadat Dominique De Cooman zijn bachelor in de chemie behaalde, maakte hij kennis met Drupal in de stage van de VDAB-opleiding PHP. Hij zag meer toekomst in de digitale sector dan in de chemie en besloot om het over een andere boeg te gooien. Dankzij de extra VDAB-opleiding kon dat. Wat toen volgde, leest als een carrièresprookje, maar eigenlijk illustreert het gewoon de enorme kansen die opleidingen op de werkvloer creëren, kansen zowel voor werkgevers als werknemers.

Al gauw kon Dominique De Cooman zijn skills als developer verder ontwikkelen op de werkvloer via een IBO bij tal van grote web agencies. Daar loopt hij Steven Pepermans tegen het lijf, het klikt tussen de twee heren en het plan ontstaat om samen een zaak uit de grond te stampen.

In 2014 richten ze samen Dropsolid op, een bedrijf met twee merken, Dropsolid en Cooldrops. Een digitaal dienstenbedrijf dat digitale strategie, digitale marketing en websites ontwikkelt. Dropsolid ontwikkelt geavanceerde digitale ervaringen voor grote klanten, Cooldrops helpt startende ondernemers met makkelijk digitaal ondernemen. Cooldrops vertrekt vanuit standaardpakketten die verder op maat van de klant worden uitgebouwd. Dropsolid is helemaal op maat van de klant.

“Het beste van twee werelden”

Door zijn eigen positieve ervaring met IBO als cursist, wil Dominique De Cooman zijn medewerkers via hetzelfde mechanisme aanwerven en zelf opleiden. Hij is overtuigd van de meerwaarde van leren op de werkvloer:

“Via IBO kweken we ons eigen talent. Medewerkers krijgen de kans om zich te ontwikkelen in ons bedrijf, zo zijn ze volledig mee met onze visie en ze blijven hier doorgroeien. Met het beste talent dat we bij onze concurrenten weghalen, leiden we ons jonge medewerkers op. Doordat we ervaren mensen zoeken die gemotiveerd zijn om jonge mensen op te leiden, hebben we het beste van beide werelden en zijn we een bedrijf dat zijn toekomst veilig stelt door in nieuw talent te investeren”. Een werkgever moet wel bereid zijn om tijd te investeren in de nieuwe medewerkers, maar dit verdien je op termijn dubbel en dik terug, volgens Dominique De Cooman: “Tijdens de IBO wordt het rendementsverlies gedeeltelijk gecompenseerd door een financiële tegemoetkoming van de VDAB. Maar voor mij is het nog veel belangrijker dat er een positieve bedrijfscultuur ontstaat waarin iedereen bereid is om elkaar te helpen. Iedereen wil zijn collega’s vooruit helpen door kennis te delen, omdat ze hetzelfde hebben meegemaakt als nieuweling. Zo krijg je trouwe en dankbare medewerkers die je onderneming mee willen uitbouwen”.

“Kansen voor zowel werkzoekenden als ondernemers”

De hele bedrijfsstructuur is afgestemd op het personeelsbeleid van medewerkers opleiden op de werkvloer. Volgens Dominique De Cooman is IBO de olie die de machine van een groeibedrijf laat draaien.

“Bij ons start iedereen via IBO bij Cooldrops om daar in een veilige, sterk gestandaardiseerde omgeving steeds beter te worden in de job en kan men doorgroeien naar een senior functie bij Dropsolid”. De waarde van een diploma wordt vaak overschat, vindt De Cooman. “Onze tweede medewerker die we hebben aangeworven, is Stijn Stroobants, voormalig Belgisch kampioen hoogspringen. Als sportman stond zijn hele jeugd in het teken van atletiek, tot een rugblessure roet in het eten gooide. Zonder hoger diploma startte hij met de PHP-opleiding bij de VDAB in Haasrode. Na zijn stage hebben we hem, via IBO, aangeworven en intussen is hij nog steeds bij ons aan de slag, vandaag al als senior developer”.

Een voorbeeld dat uitstekend illustreert dat IBO veel kansen schept voor zowel werkzoekenden als ondernemers.

