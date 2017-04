woensdag 5 april 2017

Alfa Romeo pakt uit met eerste SUV

Met de introductie van de Stelvio positioneert Alfa Romeo zich voor het eerst in het SUV-segment, meer bepaald dat van de middelgrote premium-SUV’s. Het nieuwe model is beschikbaar in twee versies, de Stelvio en Stelvio Super.

De Stelvio, die 468 cm lang, 167 cm hoog en 126 cm breed is, biedt een groot aantal gesofistikeerde veiligheidssystemen die, afhankelijk van de versie, standaard dan wel als optie verkrijgbaar zijn. Hij is in eerste instantie beschikbaar in twee motorversies: een 280 pk sterke 2.0 turbo-benzinemotor en een 2.2 diesel die 210 pk ontwikkelt.