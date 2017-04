De laadoperaties in Zutendaal De losoperaties in Temse ‹ ›

woensdag 5 april 2017

Werken Wilfordkaai bevoorraad vanop het water

De Wilfordkaai in Temse wordt volledig heraangelegd. De 31 vrachtwagens die normaliter nodig zouden zijn om de bestratingproducten aan te leveren, werden door één binnenschip vervangen. Dat schip legde heen en terug een reis af van 240 km: een besparing van 7.744 km over de snelweg.

Het was voor het eerst dat Ebema - Stone&Style afgewerkte producten via het water leverde. Voorheen maakte het bedrijf enkel voor het transport van bulk gebruik van de waterweg, maar de binnenvaart biedt steeds meer mogelijkheden.

Ebema - Stone&Style is in Zutendaal aan het Albertkanaal gelegen, de werf in Temse ligt aan de Schelde. De MEGA-tegels, goten en boordstenen werden op 13 maart in Zutendaal geladen en op 14 maart bij hoogtij met “De Oorderdam” in Temse geleverd.