dinsdag 4 april 2017

Amazon Web Services lanceert drie AI-diensten Nieuwe toegevoegde waarde-tools bovenop digitale transformatie

Amazon Web Services (AWS) neemt niet langer vrede met de status van cloud platformuitbater. Nu steeds meer bedrijven in het licht van hun digitale transformatie richting cloud opschuiven, ent AWS een nieuwe dienstenlaag bovenop zijn IT-infrastructuuroplossingen. Onlangs nog lanceerde het bedrijf met Chime een vergaderoplossing op basis van een geïntegreerde communicatiedienst in de cloud. Thans reikt het met Amazon Lex, Polly en Rekognition nieuwe diensten in de sfeer van de artificiële intelligentie (AI) aan, met als bedoeling de mogelijkheid te bieden om slimmere applicaties te bouwen. Voorts sloot de cloud-platformuitbater met virtualisatiespecialist VMWare een strategisch partnership. Via VMWare Cloud on AWS zal Amazon Web Services wellicht nog dit jaar VMWare-gebruikers toegang verlenen tot oplossingen als Amazon EC2, S3, RDS, Redshift, Direct Connect en Identity & Access Management.