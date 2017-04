dinsdag 4 april 2017

On-line consument wordt roekelozer

Belgen zijn steeds het conservatieve broertje geweest in de Europese klas: voorzichtig met de financiën en veel sparen. Maar de tijden veranderen snel. Belgische jongeren steken het Europese gemiddelde voorbij op dat vlak: 29% van de jeugd overweegt geld te lenen bij de bank of op krediet te kopen voor een TV of computer (in Europa is dat 24%). Zo blijkt uit onderzoek van Intrum Justitia.

Black Fridays, Cyber Mondays, er circuleert heel wat creativiteit op het Internet om mensen te overtuigen om meer uit te geven dan ze eigenlijk initieel zouden willen. De drempel verlaagt en aankopen worden steeds eenvoudiger: 58% van alle Belgen zegt een kredietkaart te hebben en 37% gebruikt zijn kredietkaart ook on-line.

En mannen blijken roekelozer dan vrouwen: 18% van de vrouwen en 23% van de mannen willen lenen voor de aankoop van een TV of iets dergelijks. Banken bieden formules aan om te lenen voor aankopen consumptiegoederen: 20% van de Belgen willen daar ook gebruik van maken om hun vakanties te betalen.

Er schuilen ook gevaren in. Consumentisme of “consumptisme” is dan ook een nieuw woord dat goed op weg is om in de toekomst misschien het “woord van het jaar” te worden. We consumeren immers veel en graag.

Slechts 30% van de Belgen koopt nooit iets on-line. Van die 70% die wel ten minste jaarlijks eenmaal iets aankoopt, geeft 24% van de mensen toe meer uit te geven dan gepland. 20% van de jongeren zoekt de grenzen op van de kredietkaart of sluit een lening af bij de bank, of bij vrienden of familie om deze kosten te kunnen dragen. Eén op drie koopt vaker on-line dan vroeger en één op vier geeft toe de smaak te pakken te hebben om ook bij het gewone shoppen meer uit te geven.

De grootste aanhangers van on-line shoppen vinden we in de leeftijdscategorie 24-35. Die generatie combineert dan ook vaak een relatief goed inkomen met de vaardigheden om on-line te shoppen. Het nieuwe meldpunt van de FOD Economie (dat zowat één jaar bestaat) laat weten dat Belgische consumenten in één jaar tijd 2.195 meldingen hebben gedaan van fraude met vervalste facturen. Daarnaast kwamen 3.725 aangiftes binnen van fraude met e-commerce.