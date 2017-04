woensdag 5 april 2017

Kennisinvestering in EDI biedt groeikansen

Een grote meerderheid (80%) van de Belgische en Nederlandse producenten, leveranciers, retailers en logistieke dienstverleners noemt Electronic Data Interchange (EDI) een bedrijfskritieke voorziening binnen de organisatie. Zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Descartes Systems Group, specialist in de integratie van handelsverkeer tussen logistiek intensieve organisaties, onder honderdveertig bedrijven in België en Nederland.

Volgens het onderzoek verwacht bijna twee derden (61%) van de respondenten dat EDI in de toekomst alleen maar belangrijker wordt voor de communicatie met andere partijen. Het overgrote deel van de ondervraagden wil EDI het liefst uitbreiden met meer handelspartners (78,4%). Steeds meer opdrachtgevers eisen namelijk van hun leveranciers dat zij gebruik maken van EDI voor het uitwisselen van orders, pakbonnen en facturen. Toch ervaart 49% de interne kennis over EDI als onvoldoende. Dat wordt dan ook gezien als een struikelblok voor de groei van EDI (56,7%).

De beschikbare kennis is nu vaak tot een of twee medewerkers beperkt, zo blijkt verder uit het onderzoek. Organisaties zeggen behoefte te hebben aan kennis op een hoger niveau, die bovendien breder beschikbaar is. De snelle en voortdurende ontwikkelingen in de branche bemoeilijken echter het bijhouden van kennis. Outsourcen van EDI is hiervoor een oplossing.

Volgens 74% van de respondenten is flexibel en schaalbaar zijn het allerbelangrijkste voor de organisatie. Een EDI-oplossing die beschikbaar en betrouwbaar is, staat dan ook bij veel organisaties bovenaan als het gaat om de keuze van de oplossing (76%).