woensdag 5 april 2017

Eén KMO op vier heeft te weinig tijd om digitaal te ondernemen

De drempel om digitaal te ondernemen is nog altijd te groot in ons land. Een vierde van de zelfstandigen heeft zelfs geen tijd om te bedenken hoe on-line toepassingen hun zaak zouden kunnen promoten of laten renderen. Dat blijkt uit onderzoek dat GfK in opdracht van Telenet Business uitvoerde bij 304 zelfstandigen in België. Telenet Business wil hen op weg helpen met het project “De Digitale Versnelling”. Het bedrijf stuurt de komende maanden een tiental onafhankelijke digitale experten op pad naar 1.000 KMO’s om hen gratis tips te geven.

De meeste zelfstandigen beseffen dat ze moeten digitaliseren om hun concurrenten en de grote merken voor te blijven. Maar ze hebben vaak nog een lange weg af te leggen. Het onderzoek van GfK bij KMO’s met maximaal 20 werknemers toont aan dat 43% van de zelfstandigen geen website heeft, 56% geen Facebook-pagina heeft en 34% zelfs geen van beide gebruikt. Ook op het vlak van e-commerce lopen KMO’s achter: 82% heeft nog geen webshop.

In het licht van het project “De Digitale Versnelling” kunnen duizend zelfstandigen en KMO’s bij Telenet een gratis bezoek aanvragen van een onafhankelijke, digitale expert. Alle ingeschakelde krachten zijn specialist in een bepaald vakgebied: van adverteren op sociale media, over een webshop oprichten tot de gerichte opbouw van een e-mail bestand. De zelfstandigen kunnen zelf kiezen over welk onderwerp ze bijleren. Tijdens een persoonlijk gesprek van zo’n twee uur bij hen in de zaak, krijgen ze advies op maat om daarna zelf gericht verder aan de slag te gaan.