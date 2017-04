zondag 9 april 2017

Kadonation haalt 250.000 euro groeikapitaal op

Kadonation N.V. (Gent) heeft bij verschillende Vlaamse investeerders 250.000 euro groeikapitaal opgehaald. De start-up wil zijn on-line platform, dat het samenleggen voor geschenken vereenvoudigt, verder uitbouwen en opschalen. Eerste ambitie is het Belgische leiderschap, daarna wil Kadonation internationaal doorbreken. Tot de investeerders horen onder meer Luc Van Mol (ZEB) en Harry Demey (LDV), die tot de raad van bestuur toetreden. Kadonation werd eerder al geselecteerd voor het eerste programma van accelerator The Birdhouse. De start-up wist inmiddels al partnerships te verzilveren met Coolblue, Connections en Zalando. Meer info: 0498/83.50.66 of http://www.kadonation.com.