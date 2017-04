zaterdag 8 april 2017

Koen Louage aan de slag voor Contentbureau

LVT Group (Strombeek-Bever) heeft Koen Louage (foto) aangetrokken ter ondersteuning van Contentbureau, het content label dat de groep thans ook in de Belgische markt zet. Louage was in de voorbije 3,5 jaar aan de slag als copywriter bij Colruyt Grup. Daarvoor was hij copywriter & community manager bij het Gentse on-line communicatiebureau Contactpunt en free-lance journalist bij De Persgroep.