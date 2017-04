DFDS verhoogt bedieningsfrequentie van Göteborg vanuit Gent

DFDS legt tegen de zomer een bijkomend schip in op de verbinding Gent-Göteborg. Dat zal wekelijks voor twee bijkomende afvaarten zorgen. DFDS verzorgt momenteel met drie schepen zes afvaarten per week tussen de Gentse en Zweedse havens. In 2016 zette de lijn Gent-Göteborg (en één maal per week to...