maandag 10 april 2017

Gimv neemt meerderheidsbelang in ALT Technologies

Gimv N.V. (Antwerpen) neemt samen met het management het Nederlandse ALT Technologies (Utrecht) over van Standard Investment, dat sinds 2011 een meerderheidsbelang had. De investeringsmaatschappij verwerft een 67%-belang in de onderneming. Het saldo wordt opgenomen door het management team onder leiding van ceo Jean-Luc Verstraeten. ALT Technologies heeft de ambitie om de komende jaren fors te groeien in Azië en de Verenigde Staten. ALT Technologies, opgericht in 1935, is een leidende producent van kritieke componenten voor airbags (voornamelijk covers, wraps en seals). De onderneming levert zijn producten toe aan zowat alle grote airbag-producenten, waarmee het langdurige contracten heeft. De producten van ALT zijn in zowat alle bekende automerken wereldwijd te vinden. Naast componenten voor airbags, produceert het bedrijf ook labels voor zowel auto's als elektrische apparaten. Naast zijn hoofdvestiging in Utrecht, heeft ALT ook fabrieken in Roemenië en China. Daarnaast beschikt het over een verkoopskantoor in de Verenigde Staten. Over de groep werken 330 medewerkers. Meer info: 03/290.21.00 of http://www.gimv.com.