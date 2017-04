dinsdag 11 april 2017

EPBF treedt toe tot Isabel-netwerk

Betaalinstelling EPBF N.V. (Brussel), dochter van de Franse bank BRED Banque Populaire in ons land actief op het vlak van SEPA (Single Euro Payment Area)-betalingen, treedt als 26ste betaalinstelling toe tot het Isabel-netwerk. De betaalinstelling beschikt al over een uitgebreid internationaal klantenporfolio. Door zich aan te sluiten op het Isabel 6-platform, gaat EPBF op zoek naar een versteviging van zijn positie op de Belgische markt. Op vandaag verwerkt EPBF al een derde van alle SEPA-domiciliëringen die vanuit België geïnitieerd worden. Isabel Group, aanbieder van multibancair Internet- en mobiel bankieren voor professionele gebruikers in België, behandelt per dag meer dan 1 miljoen transacties. Dat vertegenwoordigt jaarlijks een totaalbedrag van ongeveer 2.600 miljard euro. Meer info: 02/663.00.64 of http://www.epbf.be.