Dennis Rommel en Philip Van Bruystegem wisten Panorama in een mum van tijd in de Vlaamse bedrijfsvastgoedmarkt te positioneren De hoofdzetel van Panorama bevindt zich in Brugge. Streefdoel is op termijn vijf regionale “hubs” te ontwikkelen ‹ ›

vrijdag 7 april 2017

Panorama groeit uit tot middelgrote speler in bedrijfsvastgoedmarkt Vestigingen te Brugge, Kortrijk en Brussel en ook heel actief in Gent en Antwerpen …

Het in 2008 opgerichte makelaarskantoor Panorama B.V.B.A. (Brugge), aanvankelijk uitsluitend actief op de residentiële markt, richt sinds niet eens drie jaar zijn pijlen ook op het segment van het bedrijfsvastgoed. In Brugge en Kortrijk zijn reeds volwaardige vestigingen operationeel. In Brussel, Gent en Antwerpen werken regionale professionals, die daar tevens woonachtig zijn. In de hoofdstedelijke regio komt op korte termijn een nieuwe vestiging. Bedoeling is evenwel om ook in Gent en Antwerpen naar volwaardige vestigingen door te groeien. Hoewel de focus in de Brusselse rand voornamelijk op semi-industrieel vastgoed ligt, koestert Panorama de ambitie om zich op termijn ook op de Brusselse kantorenmarkt te begeven.

Panorama B.V.B.A. werd medio 2008 opgericht door Sebastien Delobelle en een stille vennoot. Initieel focuste het bedrijf op residentieel vastgoed in de regio Brugge. Drie jaar later zag een tweede kantoor het daglicht in Kortrijk. Nog dit jaar hevelt dat wellicht zijn activiteiten over van de Stationsstraat naar een gerenoveerd hoekpand aan het Casinoplein. Uiteindelijke ambitie van Panorama is bedrijvigheden te ontwikkelen in de commercialisatie van nieuw woonvastgoed en de herverkoop ervan binnen de driehoek Brussel-Gent-Kortrijk. Dat houdt in dat op termijn wellicht een derde vestiging zal worden geopend.

Sinds drie jaar begeeft Panorama zich ook op de markt van het bedrijfsvastgoed. Het trok daarvoor Dennis Rommel en Philip Van Bruystegem aan, die samen over achttien jaar ervaring binnen dat segment beschikten.

Op vandaag is Rommel als mede-aandeelhouder verantwoordelijk voor de divisie Bedrijfsvastgoed. Van Bruystegem bewerkt voor Panorama de markt van het bedrijfsvastgoed in de Brusselse rand.

Eigen insteek

Vooralsnog spitst Panorama Bedrijfsvastgoed zich voornamelijk toe op semi-industrieel vastgoed en kantoren in de Brusselse rand, Gent, Brugge, Kortrijk, Antwerpen en langsheen de grote verkeersassen.

“Om de markt te bewerken schakelen we onveranderlijk mensen met ervaring in een specifiek vastgoedsegment in, dit alles in combinatie met een sterke kennis van en affiniteit met de regio waarin ze werkzaam zijn,” verduidelijkt Dennis Rommel. “Schoolverlaters zal je in ons team niet vinden. Bedrijfsvastgoed is immers een heel specifieke markt die behoorlijk wat expertise vergt,” wordt daaraan toegevoegd.

Van het vijftienkoppige team van Panorama, is inmiddels één derde actief in de bedrijfsvastgoedmarkt. Die medewerkers brengen niet enkel de regio- en sectorkennis in, maar tekenen individueel ook voor bijzondere expertise op het stuk van bedrijfsterreinen, KMO-units, investeringsdosssiers en retail.

“Zodoende bundelen we alle kennis onder één dak. Voordeel van een kleine structuur als Panorama is dat het onderling delen van kennis en informatie heel makkelijk is,” weet Philip Van Bruystegem.

Door zijn schaalgrootte en zich heel specifiek toe te spitsen op het brede middensegment, zeg maar de modale bedrijfsleider van niet zelden een familiale onderneming, onderscheidt Panaroma Bedrijfsvastgoed zich van de kleine, lokale makelaar en de grote jongens die internationaal gestructureerd zijn.

Projectontwikkelaars actief in de KMO-markt weten Panaroma dan ook steeds makkelijker te vinden, zo heet het. Die worden verregaand ondersteund in hun onroerend goed-projecten op basis van de marktkennis die het vastgoedkantoor inmiddels heeft weten op te bouwen.

“Hoe vlugger we in het ontwikkelingsproject kunnen worden betrokken, hoe beter het project aan de noden van de markt kan voldoen,” meent Van Bruystegem.

Transparantie troef

In tegenstelling tot de meeste van zijn collega’s hanteert Panoroma een heel grote mate van transparantie in zijn communicatie naar de markt. Die aanpak kwam niet zonder interne discussie tot stand, maar blijkt inmiddels toch zijn vruchten af te werpen.

“De verregaande transparantie in onze marktcommunicatie omtrent het beschikbare vastgoedaanbod kost ons mogelijk deals, maar levert ons gelijktijdig heel wat marktwaardering op die zich op termijn in extra verkoopsresultaten en vertrouwen vertaalt. Open communicatie werkt nu eenmaal ook voor de kandidaat-koper drempelverlagend,” benadrukt Dennis Rommel.

Bovendien werkt Panorama Bedrijfsvastgoed ook steevast met vaste gesprekspartners zodat de klant binnen zijn regio en segment het meest geschikte aanspreekpunt krijgt toevertrouwd. Met die persoon krijgt de klant een rechtstreekse lijn.

“Medewerkers van Panorama nemen onveranderlijk een verregaande verantwoordelijkheid voor de opdracht van de klant op,” zo nog Rommel.

Netwerk van vijf “hubs” in ontwikkeling

Dit jaar streeft Panorama Bedrijfsvastgoed een omzettoename met 50% na. Dat heeft niet enkel te maken met de nieuwe marktdynamiek als gevolg van het toegenomen ondernemersvertrouwen, maar evenzeer met de recente uitbreiding van de ploeg. Het vastgoedbedrijf opteert voor een behoedzame, organische groei, gevoed door de rekrutering en inschakeling van de juiste (moeilijk te vinden) skills die met het bestaande team complementair zijn.

Hoewel Panorama de Gentse en Antwerpse bedrijfsvastgoedmarkt vooralsnog vanuit voorlopige uitvalsbases bedient, is de fysieke aanwezigheid in de regionale markten overduidelijk voel- en zichtbaar. Op langere termijn koestert Panorama Bedrijfsvastgoed de ambitie om zich op de Brusselse kantorenmarkt te begeven, zowel op investerings- als transactievlak.

“De met succes beproefde methodologie, die het bedrijf hanteert, moet het mogelijk maken ons ook in de Brusselse kantorenmarkt ten behoeve van het middensegment te positioneren”, besluiten onze beide gesprekspartners overtuigend.