(Foto Mathieu Van De Sompel) (Foto Mathieu Van De Sompel) ‹ ›

donderdag 6 april 2017

Nieuwe werkplaats voor Open Makerspace BUDA::lab

De openbare werkplaats (Open Makerspace) BUDA::lab, een initiatief van Designregio Kortrijk V.Z.W. verhuisde eind 2016 van het gelijkvloers van de Budafabriek in Kortrijk naar de tweede verdieping, waar er meer werk- en atelierruimte is. De groep vrijwilligers bouwde in de lege ruimte een volledig nieuwe makerspace, met aparte ateliers voor de lasercutter, de houtbewerkings- en de metaalbewerkingsmachines. In dit nieuwe lab kunnen creatievelingen beter worden ontvangen en kunnen ze de tijd en vrijheid krijgen om samen te experimenteren en te creëren in een inspirerend kader.

Het BUDA::lab wordt gerund door een community van vrijwilligers in samenwerking met Designregio Kortrijk. Wie gebruik wil maken van de machines en werkruimte, wordt lid voor 12 euro per jaar. Daarnaast worden in de makerspace heel wat workshops georganiseerd: van houtbuigen en lederbewerking tot textielontwerpen en sneakers-ontwerp. Mensen gaan steeds naar huis met een zelfgemaakt item, zoals een lederen portefeuille of een gezeefdrukte totebag. Budalab heeft momenteel meer dan vierhonderd geregistreerde leden en ontvangt elk semester een duizendtal unieke mensen.

Het programma naar scholen toe wordt dit jaar hervat én uitgebreid. Bedoeling is een antwoord te bieden op de toenemende vraag rond STEM-onderwijs (Science Technology Engineering Mathematics). Gmiddeld worden in het Budalab een dertigtal school-workshops per semester gegeven. Ook het tweeledige proejct BUDA::lab on Tour wordt verder gezet.