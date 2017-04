donderdag 6 april 2017

Wordt u de “Leeuw van de Export 2017”?

Jaarlijks bekroont Flanders Investment & Trade (FIT) twee Vlaamse bedrijven met de “Leeuw van de Export” voor hun uitzonderlijke prestaties in het buitenland. Maar de begeerde Leeuw verkoopt zijn vel duur. Rijft u deze award binnen met uitstekende exportcijfers en een vurig pleidooi? Stel vóór 2 juni uw inschrijvingsdossier samen en overtuig de jury van uw internationale succes.

U bent internationaal actief en 2016 was op dat vlak een boerenjaar? Schrijf u dan zo snel mogelijk in en bezorg FIT uw wedstrijddossier. Op basis daarvan selecteert een vakjury zes genomineerden: drie in de categorie “Bedrijven met maximaal 49 medewerkers” en drie in de categorie “Bedrijven met 50 of meer medewerkers”. De finalisten verdedigen vervolgens hun dossier voor een Vlaamse jury van professionals. Die wikt, weegt en kiest vervolgens de twee Leeuwen die een jaar lang het boegbeeld zijn van de Vlaamse export.

Een keurmerk met faam

Uiteraard krijgt de “Leeuw van de Export” meer dan alleen een trofee. Pattyn Packing Lines krijgt sinds zijn overwinning in 2015 zijn vacatures sneller gevuld. En Aluvision, evenknie van dat jaar bij de kleine bedrijven, geniet vooral van de nieuwe contacten die de “Leeuw van de Export” met zich bracht.

“Van de positieve aandacht maken we gebruik om onze recentste business-unit nog bekender te maken,” vertelt ceo Geert Vonck, wiens bedrijf Aucxis in 2016 op het podium stond.

MediaGeniX zette in datzelfde jaar de award in om de vertrouwensband met zijn klanten nog te verstevigen. Volgens ceo Dirk Debraekeleer is het immers ook hun verdienste. Algemeen ervaren de winnaars dat de erkenning een boost betekende voor hun team en business.

Het perfecte dossier

De jury geeft de voorkeur aan een inschrijvingsdossier met een rode draad. Heeft u een buitengewone bedrijfsvisie, een neus voor internationale risico’s en een innovatiestrategie om “u” tegen te zeggen? Pak er vooral mee uit. De eindjury bestaat uit een gevarieerde combinatie van academici, werkgeverorganisaties, vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid en huidige Leeuwen Aucxis en MediaGeniX.

Data om te noteren

Eerst en vooral: breng uw deelname in orde op www.leeuwvandeexport.be. Op 4 mei bent u alvast uitgenodigd bij MediaGenix. Die donderdag organiseert FIT er een workshop waar men u tips en tricks aanreikt. Ook Aucxis en andere exportexperts tekenen present om al uw vragen te beantwoorden. Dan heeft u nog tot 2 juni de tijd om uw inschrijvingsdossier in te dienen.

Op 21 juni kiest de vakjury de zes genomineerden. Behoort u tot de kanshebbers? Dan komt FIT in juli een bedrijfsvideo opnemen waarmee u kan uitpakken. Houd ook 8 september vrij voor de tweede en beslissende ronde waarin u uw dossier verdedigt voor de eindjury. Op 20 september volgt de feestelijke prijsuitreiking in Brugge. Daar onthult minister-president Geert Bourgeois u, Vlaanderen en de rest van de wereld wie de “Leeuw van de Export 2017” is.

De Leeuwenhal of fame

Sluit u aan in dit lijstje exportkampioenen?

2002: PMTC en Snack Food Poco Loco

2003: Extremis en Jaga

2004: Waterleau en Traficon

2005: Camco Technologies en BEST

2006: Cardon Pharmaceuticals en Hansen Transmissions

2007: Photovoltech en Duvel Moortgat

2008: Metris

2009: DEME

2010: Financial Architects

2011: Orfit Industries en BEST

2012: Skyline Communications en Waterleau

2013: Medec Benelux en H.Essers

2014: HTMS en Agristo

2015: Aluvision en Pattyn Packing Lines

2016: Aucxis en MediaGeniX

2017: Uw bedrijf?

Vijf facts & figures over de “Leeuw van de Export”

1. Winnaars moeten vijf jaar wachten om opnieuw hun kans te wagen.

2. Twee jaar na elkaar genomineerd? Dan moet u uw deelname het volgende jaar overslaan.

3. In de eerste zes edities waren de twee categorieën “Young Exporter” en “Best Performer”.

4. Vier leeuwen hebben minstens tien vestigingen in het buitenland.

5. Vijf Leeuwen exporteren naar 100 of meer verschillende landen.

Staat u te trappelen om Leeuw van de Export 2017 te worden?

Maak uw deelname zo snel mogelijk in orde op www.leeuwvandeexport.be.

Ontdek op 4 mei hoe u het best mogelijke inschrijvingsdossier opstelt.

Dien dat vóór 2 juni in.

Verneem op 26 juni of u bij de zes genomineerden bent.

Verdedig (indien genomineerd) uw dossier voor de eindjury op 8 september.

Kom op 20 september naar de uitreiking van de Leeuw van de Export 2017.



Alle nodige documenten en bijkomende info vindt u op www.leeuwvandeexport.be.