donderdag 13 april 2017

LSB Blokhutten opent vestiging in Scherpenheuvel

LSB Blokhutten (Dessel) heeft op 1 april 2017 een tweede, overdekte toonzaal in Scherpenheuvel geopend. Bedoeling van het familiebedrijf is zodoende ook beter de klanten uit Vlaams-Brabant te bedienen. Het pand in Scherpenheuvel onderging de voorbije maanden een volledige metamorfose en kreeg dezelfde look & feel aangemeten als de showroom in de Antwerpse Kempen. Tot het aanbod horen houten constructies als tuinhuizen, blokhutten, terrasoverkappingen, carports en poolhouses.

De productie-afdeling van LSB Blokhutten blijft in Dessel. Het bedrijf opende er in 1991 zijn eerste vestiging. Die kreeg in maart 2015 een volledige make-over.

De tweede vestiging van LSB Blokhutten bevindt zich te 3270 Scherpenheuvel, Mannenberg 38 B. Telefoon: 013/29.05.67 of http://www.lsbblokhutten.be.