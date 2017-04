Giovanni Ferrero Lapo Civiletti ‹ ›

vrijdag 14 april 2017

Verschuivingen aan de top bij Ferrero

Giovanni Ferrero (foto), ceo van de Italiaanse Ferrero Groep, neemt per 1 september 2017 de rol van executive charman op. Lapo Civiletti (foto) neemt op dat ogenblik de rol van chief executive officer op.

Ferrero is wereldwijd de derde grootste groep in confiserie en chocolaterie. In België is Ferrero de op één na grootste chocoladeproducent, met befaamde merken in het portfolio als Nutella, Mon Chérie, Kinder, Ferrero Rocher en Tic Tac.

Naast zijn commerciële hoofdzetel in Brussel, heeft het bedrijf in België een opslagplaats in Ternat en een productie-eenheid in Aarlen.