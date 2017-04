Zowat een derde van de voormalige “Suikerfabriek”-site krijgt een bestemming als “WOW”-site ‹ ›

vrijdag 14 april 2017

Herontwikkeling Suikerfabriek in de steigers via PPS Veurne krijgt uitzicht op 35 ha nieuwe bedrijventerreinen

In 2007 kocht intercommunale WVI (Brugge) de terreinen van de voormalige Suikerfabriek in Veurne aan. Tussen de jaren ’20 en ’80 van vorige eeuw kende die bloeiende jaren in het hart van de West-Vlaamse suikerbietenindustrie. Eind 2005 werd de sluiting aangekondigd. Thans kan werk worden gemaakt van de herontwikkeling van de 49 hectaren grote site. Daarvan wordt 16 hectaren gereserveerd voor de inrichting van een regionaal bedrijventerrein. Het saldo krijgt een woon- (18 hectaren) en natuurbestemming (15 hectaren). Projectontwikkelaar ion (Waregem) zal in PPS-verband het woon- en natuurgebied invullen.