maandag 10 april 2017

Belgische on-line handel stijgt met 22%

De Belgische e-commerce markt groeit tot 5 miljard euro, een stijging met 22% ten opzichte van 2016. Ook het aantal on-line handelaren is met een vierde tot bijna 15.000 gestegen. Drie procent van de Belgische on-line spelers is verantwoordelijk voor 86% van de gerealiseerde omzet in Belgiƫ. Zo blijkt uit de eerste e-commerce Barometer, een initiatief van The House of Marketing, in samenwerking met SafeShops.be.