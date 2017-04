maandag 10 april 2017

Cybersimpel.be wil on-line veiligheid Belgen verbeteren Initiatief van Test-Aankoop en Google

Onderzoek van GfK in opdracht van Google en Test-Aankoop bij Internet-gebruikers toont aan dat on-line veiligheid leeft in ons land: bijna 9 op de 10 surfers staan stil bij hun on-line veiligheid. Pijnpunt is het echter het gebrek aan effectieve kennis om hun on-line veiligheid te verbeteren. Daarom lanceren Test-Aankoop en Google de campagne www.cybersimpel.be met concrete tips om zich on-line goed te beveiligen.