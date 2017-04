zondag 16 april 2017

Atelier-OSAFI neemt distributie LifeFilta in Congo op

Bedenker en fabrikant LifeFilta® (Tongeren) heeft aan Atelier-OSAFI V.O.F. (Dilbeek) in Congo de exclusieve rechten toevertrouwd voor de distributie van zijn drinkwaterfiltersystemen onder de merknaam OSAFI. De nano-filtratie doorheen de wanden van 200 à 300 micro-geperforeerde holle vezelmembranen in elke filter zorgt voor bacterie- en virusvrij water. Tot het aanbod horen filtermodellen voor persoonlijk, familie- of groepsgebruik, al dan niet toegerust met een extra (kleine) pre-filter. Een LFIR-4 met pre-filter LFPF-FRP 40, inclusief handpomp voor het dagelijks noodzakelijk "backwashen", kan tot 3 miljoen liter zuiver drinkwater produceren, naar rato van gemiddeld 500 à 600 liter per dag. Ook andere, mobiele of vaste systemen of gecombineerde installaties zijn op aanvraag leverbaar, met analyse en na voorstudie voor een duurzame en gezonde watervoorziening voor (ecologische) landbouw, veeteelt of industrie. Meer info: 02/569.78.88 of http://www.atelier-osafi.be.