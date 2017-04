woensdag 12 april 2017

Gentse Startersfabriek uit de startblokken

Op 23 maart j.l. werd De Startersfabriek, de organisatie die alle initiatieven gericht op starters in Gent bundelt, gelanceerd met een inspirerend evenement in De Krook. Meer dan 400 deelnemers, waaronder 250 starters, konden tijdens Startersfeest terecht voor meer dan twintig inspirerende lezingen, panel-gesprekken en workshops waar concrete uitdagingen werden aangepakt. Daarnaast was er ook een startersdoop voor 1-op-1 gesprekken met experts en werd het digitaal platform van De Startersfabriek gelanceerd.