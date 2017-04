woensdag 12 april 2017

Bouw T2-campus in Genk van start

VDAB, SYNTRA Limburg en stad Genk hebben de eerste steen gelegd van de technologie- en talentcampus T2. Met dit SALK-project willen de partners een doorbraak realiseren in het ontdekken, stimuleren en ontwikkelen van technologietalent in de Euregio. De eerste opleidingen in één van de grootste technologie-opleidingscentra van Europa staan gepland voor september 2018.

De T2-campus wordt gebouwd op het Thor Park in Genk, waar de voormalige mijnsite van Waterschei tot een technologie-hotspot wordt herontwikkeld. Rondom de T2-campus vindt men een prachtige parkomgeving in een natuurgebied dat momenteel kandidaat is als UNESCO-erfgoed.

De T2-campus wordt een open huis van 24.400 m² met vijftien state-of-the-art tech-labs en tachtig leslokalen. Dagelijks zullen er zo’n 1.300 trainees deelnemen aan technologie-opleidingen en -projecten.

De nieuwe campus ondersteunt mensen op een innovatieve manier in de ontwikkeling van hun technologische loopbaan. De samenwerking tussen VDAB, SYNTRA Limburg en stad Genk is uniek door zijn ecosysteem van samen leren en samen creëren. Verspreid over vier domeinen - energie, IT, nieuwe materialen en elektro - wordt technologisch talent ontdekt, gestimuleerd en ontwikkelt.

De T2-campus is een belangrijk project uit het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK). Naast de inbreng van de partners, geniet het project de financiële steun van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (12,5 miljoen euro), het Europees Sociaal Fonds (5 miljoen euro) en SALK (6 miljoen euro). De totale kostprijs wordt geraamd op 57 miljoen euro.