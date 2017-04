donderdag 13 april 2017

Gemeenschappelijke trailer-parking haalt vrachtwagens uit file

Jaarlijks verliest een Belgisch transportbedrijf gemiddeld 335 uren per trekker doordat vrachtwagens vast staan in de file. Deze files bevinden zich vaak op de gekende punten op het wegennet maar ook in wachtrijen bij verladers, ontvangers of terminals. Met een economische waarde van 50 euro per uur, betekent dit een verlies van 16.750 euro per trekker per jaar. De sector is dan ook naarstig op zoek naar oplossingen. Uit een onderzoek van expertisecentrum Smart Mobility blijkt dat een Gemeenschappelijke Trailer-parking een groot deel van de verloren uren kan opvangen.