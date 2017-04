vrijdag 14 april 2017

3.600 extra jobs in transport en logistiek in België in 2017

Dit jaar komen er in België 3.600 jobs bij in het transport en de logistiek. Dat blijkt uit de laatste TL Hub Barometer. Omdat er op de arbeidsmarkt in die sector een tekort heerst, zullen veel ondernemingen moeite hebben bij het invullen van hun vacatures voor logistieke arbeiders en truckchauffeurs. Om deze ondernemingen te ondersteunen in hun zoektocht, lanceert TL Hub een nieuw platform: www.workinlogistics.be. Dat is uitsluitend gericht op arbeidsprofielen.