maandag 17 april 2017

GuardSquare neemt Tom Button op in raad van bestuur

GuardSquare N.V. (Leuven), dat zich toespitst op mobiele applicatiebeveiliging en -bescherming, heeft Tom Button, ceo Mobilize.Net en voormalig corporate vice president Microsoft, aan zijn raad van bestuur toegevoegd. Button, die heel wat ervaring inzake development tools en -platformen meebrengt, zal focussen op de groeistrategie en expansie van GuardSquare in Noord-Amerika. GuardSquare is sinds 2014 aanwezig op de Amerikaanse markt. Vorig zomer opende het bedrijf een vestiging in San Francisco.