dinsdag 18 april 2017

Nieuwe eigenaar voor Lauwerysen-Driesen

Ferhat Tasdelen heeft de integrale controle verworven over installatiebedrijf Lauwerysen-Driesen N.V. (Merksplas), actief in sanitair en verwarming. De familiale KMO, met de tweede generatie aan het roer, is gespecialiseerd in sanitaire installaties in grote openbare en private bouwprojecten. Nieuwe eigenaar Ferhat Tasdelen startte zijn loopbaan in de sanitaire sector. Na vijf jaar actief te zijn geweest in de voedingsdistributie, keert hij thans naar vertrouwd terrein terug. Onder impuls van de nieuwe eigenaar zal Lauwerysen-Driesen onder zijn bestaande naam en vanuit zijn huidige locatie de markt blijven bedienen. De KMO telt een dertigtal medewerkers. De overname kwam tot stand na begeleiding van SDM-Valorum. Meer info: 014/63.33.68 of http://www.lauwerysen-driesen.be.