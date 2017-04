woensdag 19 april 2017

SCA splitst zich op in twee beursgenoteerde bedrijven

Hygiëne- en bosproductenbedrijf SCA splitst zich op in twee beursgenoteerde bedrijven. Onder de naam SCA zal het bosbedrijf focussen op de bosproductenoperaties en al het bosgebied dat op dit ogenblik in bezit van de SCA Group is. SCA's hygïëne-business, bestaande uit de huidige business areas Personal Care en Tissue alsook uit het recent overgenomen BSN medical, zal onder de naam Essity uiitgroeien tot een wereldwijde hygiëne- en gezondheidsorganisatie. De split wordt uitgevoerd in de tweede helft van 2017, na het realiseren van het listing-proces. SCA werd in 1929 opgericht in Zweden als een bosbedrijf. Doorheen de jaren breidde de onderneming uit, zowel geografisch als in andere zakelijke activiteiten, zoals papierproductie, personal care, consumer tissue en Away-from-Home tissue. Vorig jaar tekende de hygiëne-business voor 86% van de netto-groepsomzet. Meer info: 02/766.05.30 of http://www.sca.com.