donderdag 20 april 2017

Iveco opent nieuw "Delivery Centre" voor trucks en bussen in Ulm

Iveco heeft zijn nieuw leveringscentrum op het productie-, test- en opleidingscentrum in Ulm ingehuldigd. Met het nieuwe centrum kan het merk klanten en vlooteigenaars bij de levering van hun voertuig een totaal-service bieden met toegevoegde waarde-diensten als een opleiding voor chauffeurs en onderhoudsinstructies. Het nieuwe leveringscentrum vormt een uitbreiding van de bestaande faciliteiten van de productievestiging van Iveco in Ulm, die dit jaar de honderdste verjaardag viert van de eerste truck die in de Magirus-fabriek van de band rolde. In het nieuwe multifunctionele leveringscentrum zijn ook de Magirus-brandweervoertuigen en het "Competence Centre for Fire Protection" gevestigd. Het centrum is hoofdzakelijk bedoeld voor eigenaars van fleets met trucks en bussen in Duitsland, die op zwaar werk zijn afgesteld. Het zal ook eigenaars van andere Iveco-producten alsook klanten uit Oostenrijk en Zwitserland bedienen. Iveco en Ulm zijn al meer dan 150 jaar aan elkaar gelinkt via dochtermaatschappij Magirus. In de voorbije honderd jaar stond Ulm synoniem voor uitmuntendheid bij de productie van trucks. Meer info: 02/467.12.11 of http://www.iveco.com.

+ 3 FOTO's