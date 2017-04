vrijdag 14 april 2017

Knelpuntberoep, maar toch tweeduizend werkloze ingenieurs Gebrek aan noodzakelijke soft skills

Ingenieur is een knelpuntberoep. Afstuderende ingenieurs worden doorgaans van de schoolbanken geplukt, lang voor ze echt met hun diploma onder de arm zelf op zoek gaan naar een passende job. Maar toch zitten er altijd wel een paar duizend ingenieurs in de werkloosheid. Zijn zij een (gedeeltelijke) oplossing voor het tekort aan ingenieurs? En hoe krijgen we hen opnieuw op de werkvloer?

Het profiel van de werkzoekende ingenieurs leert dat ze vaak van de schoolbanken direct in het arbeidsproces worden geïntegreerd. Meestal is dat in de industrie, de sector die het meest gevoelig is voor conjunctuurdalingen. De laatste jaren worden ingenieurs opnieuw van de schoolbanken geplukt.

Uit de schoolverlatersstudies blijkt dat jongeren zeker niet lang in de werkloosheid blijven hangen. Meer reden tot kopzorg zijn de oudere of meer ervaren werkzoekende ingenieurs. Veel heeft te maken met de manier waarop ingenieurs zijn opgeleid. Daar zit het hele spanningsveld: ze zijn heel technisch, maar ook heel nauw opgeleid. Ze worden opgeleid tot echte experts, vaak nog in een nichemarkt, en met veel te weinig generieke competenties. Dat hebben ze vandaag nochtans nodig in een economie die voortdurend verandert. Als er niet wordt ingegrepen, zal dat probleem zich in de toekomst wellicht nog scherper stellen.

Ook Europa legt vandaag de nadruk op de 21ste eeuw-vaardigheden: in team kunnen werken, connecterende vaardigheden, communicatievaardigheden, … De soft skills worden alsmaar belangrijker in onze wendbare en weerbare wereld. Te nauwe technische profielen hebben het moeilijk om zich te integreren in een omgeving die voortdurend veranderingen, adaptatievermogen en holistisch denken vereist.

Leidinggevenden

Veel collega’s en werkgevers zien in ingenieurs leidinggevenden. Ingenieurs zijn daar niet in opgeleid of opgegroeid, maar ze groeien doorgaans wel tot die functies door binnen de organisatie of worden er - zonder de nodige generieke competenties te hebben kunnen opbouwen - rechtstreeks in gedropt.

Bij een economische schok komen sommigen terug op de arbeidsmarkt terecht. Ze beschouwen zichzelf als leider omdat ze naar dat profiel waren doorgegroeid, maar externen zien hen meestal niet zomaar als leidinggevenden. Ingenieurs moeten dus absoluut naar die bredere competentiespiegel evolueren om weerbaarder op de arbeidsmarkt te zijn: meer inzetten op leiderschapstrainingen, communicatie, teamwerk, …

Competentiegericht matchen

Door het tekort aan ingenieurs zijn bedrijven vandaag vaak tevreden met iemand die maar 60-70% van het juiste profiel heeft om sneller te kunnen aanwerven en op de markt te kunnen inspelen. Competentiegericht matchen kan een oplossing bieden. In de hele vijver van werkzoekenden kan derhalve gezocht naar competenties die affiniteit hebben met de competenties van een ingenieur. Voor de ontbrekende competenties kunnen beroepsopleidingen of technische trainingen worden georganiseerd.

Profiel veroudert sneller dan gemiddeld

Door de snelle technologische evolutie veroudert het profiel van ingenieurs sneller dan gemiddeld. Hoe langer ze werkloos zijn, hoe scherper dat probleem zich aftekent. Ingenieurs die werkloos worden, weten meestal dat ze een stukje moeten inbinden qua loon en takenpakket. Vaak zijn ze daar ook toe bereid. Maar de mentale switch van een zuivere ingenieurstaak naar een bredere taak of een andere context, ligt vaak moeilijker.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met IE-NET)

