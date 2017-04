BinckBank neemt fintech-bedrijf Pritle over

Met de overname van de bedrijfsactiviteiten van het Nederlandse Pritle (Amsterdam) breidt BinckBank zijn dienstverlening in geautomatiseerd portefeuillebeheer uit. De financiële instelling telt voor de acquisitie 12,5 miljoen euro neer, waarvan 7,5 miljoen euro in contanten, de rest in aandelen. ...