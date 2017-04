maandag 24 april 2017

APEMCO brengt VITO's plasmatechnologie naar de markt

VITO (Mol) heeft een belangrijke technologietransfer naar zijn spin-off APEMCO (Atmospheric Plasma Equipment Manufacturing Company) afgerond. De transfer is een mijlpaal in de valorisatie van de expertise in atmosferisch-plasmatechnologie, waarin VITO één van de wereldautoriteiten is. De kennisinstelling blijft overigens actief in onderzoek en ontwikkeling naar concrete industriële toepassingen van atmosferisch-plasmabehandeling. APEMCO (Foetz), gevestigd in het Groothertogdom Luxemburg, is opgericht door de Franse onderzoeker/ondernemer Claude Becker, met de steun van drie Vlaamse business angels. Het bedrijf staat in voor de industriële implementatie van de VITO-technologie en gerelateerde diensten. Samen met VITO's historische partner AFS/Softal (Hamburg) zal APEMCO machines bouwen en ondersteunen om deze technologie naar een echte industriële implementatie te brengen. Met atmosferisch-plasmatechnologie kunnen functionele coatings (oppervlaktelagen) op een duurzame manier worden aangebracht. Tal van toepassingen zijn reeds bekend in de kunststof- en textielnijverheid, gaande van water- en vuilafstotende oppervlaktes tot verbeterde hechting van weinig compatibele materialen. Meer info: 00-352/545.580.461 of http://www.apemco.eu.