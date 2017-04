maandag 24 april 2017

Hyundai Belgium heeft nieuwe fleet & corporate sales manager

Hyundai Belgium (Kontich) heeft Dominique Jacoby (foto) aangesteld als fleet & corporate sales manager. Zij volgt Jean-Marc Vertroost op die zich volledig zal toeleggen op de verdere expansie van de Financial Services bij Alcomotive. Vertroost combineerde de functie van fleet & corporate sales manager tot voor kort met die van manager Financial Services bij de overkoepelende business-unit Alcomotive. Jacoby brengt heel wat know-how mee dankzij een goed gevulde loopbaan, onder meer in de leasing-wereld. Zo bekleedde ze verschillende functies bij zowel KBC Autolease als LeasePlan, waar ze in totaal 25 jaar werkzaam was in verschillende functies (zowel customer care als commercieel).