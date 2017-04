maandag 17 april 2017

Maakbedrijven in België klaar voor Industrie 4.0

Om zicht te krijgen op de impact van nieuwe technologieën en van Industrie 4.0 op de maakindustrie, voerde PwC België, in samenwerking met Flanders Make, een breedvoerig onderzoek uit. Uit dat studiewerk blijkt dat de maakbedrijven in Vlaanderen klaar zijn voor de transformatie als gevolg van Industrie 4.0 maar zich wel bezorgd tonen over de vraag of ze de juiste talenten zullen kunnen aantrekken.