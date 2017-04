zaterdag 15 april 2017

Zes tips om indruk te maken op je sollicitant

Sollicitatiegesprekken zijn spannend. Voor de sollicitant en de interviewer. Je bent op dat moment het gezicht van je bedrijf. In de war for talent die heerst om goede medewerkers te vinden gaat het er niet om wie het hardste roept. Mensen die voor je bedrijf willen werken, hechten steeds meer belang aan geloofwaardigheid en authenticiteit, gekoppeld aan duidelijke waarden waar je als bedrijf voor staat. Wil je in die strijd om talenten aan je bedrijf te koppelen een rol van betekenis spelen, dan zal je bedrijf ook aandacht moeten besteden aan kleinere dingen om sollicitanten over de streep te trekken. Dat begint al bij het eerste interview.

Met deze 6 tips maak je zelf een wereld van verschil en een positieve indruk op de sollicitant.

1. Zorg voor een welkom gevoel.

Reserveer een aparte ruimte om het gesprek te voeren. Neem je gast niet mee naar een overhoop gehaald bureau of een hoekje bij een koffieautomaat, maar zorg dat er een lokaal is dat voor je gesprek gereserveerd werd. Moet de kandidaat via het onthaal, zorg dan dat men ook daar weet waar het gesprek plaats vindt. En uiteraard laat je de sollicitant niet nodeloos lang wachten. Hou je aan het afgesproken uur. Dat verwacht je toch ook van je kandidaat.

2. Weet met wie je spreekt.

Je hebt een agenda voor je sollicitatiegesprekken. Dus weet je wie er langs komt op een bepaald uur. En elke kandidaat stuurde je vooraf een C.V., met heel wat persoonlijke en beroepsinformatie. Begin niet te graaien in een stapel papieren als de sollicitant al voor je zit. Zorg dat het C.V. van de kandidaat al voor je ligt. En begin dan ook niet met het vragen naar dingen waarvoor je het antwoord simpel zelf kunt aflezen op het C.V. voor je. Gebruik de kennis die je vergaarde via het C.V. om het gesprek te starten.

3. Duidelijkheid troef.

Maak het voor de kandidaat duidelijk hoe de selectie in zijn werk gaat. Hoe verloopt de sollicitatie en hoeveel gesprekken kan dat inhouden? Welke rol speel jij daar in en wie is nog allemaal betrokken bij het beslissingsproces. Geef ook duidelijk aan wat de bedoeling is van het gesprek dat je nu voert. Er is een wezenlijk verschil tussen een nadere kennismaking en een onderhandelingsgesprek over loon en arbeidsvoorwaarden. Zorg dat het voor allebei duidelijk is wat je wil bereiken met het gesprek dat je nu voert. Dat levert geen frustraties achteraf.

4. Respecteer je gesprekspartner.

Dat je respect hebt voor je gesprekspartner, kun je laten merken in kleine dingen. Heb je zelf koffie of water voor je, biedt dan ook iets aan om te drinken. Het stelt de sollicitant gerust, maar creëert ook meteen een gevoel van evenwaardigheid tussen de mensen aan de tafel. En het laat je toe om ook nog even geruststellend over iets anders te praten. Zorg er bovendien voor dat je in de loop van het gesprek de kandidaat niet steeds in twijfel trekt door vragen te stellen als: “Het is toch echt waar dat je…? Of ‘Klopt je bewering dat …?”. Daarmee lijkt het wel of je de kandidaat op leugens wil betrappen. Zoek een andere toon om verduidelijking te vragen op verhalen of gespreksonderwerpen.

5. Time is money.

Als je een half uur hebt afgesproken, maak er dan niet anderhalf uur van. Voor jou als bedrijf is elke minuut kostbaar, daar ben je zelf heilig van overtuigd. Dat je goed weet om te gaan met jouw en andermans tijd, is zeker een aspect dat ook wordt meegenomen door je kandidaat. Want ook die heeft ongetwijfeld nog andere dingen op de agenda staan. Misschien heb je wel een kandidaat die nog aan het werk is, en op tijd moet zijn voor zijn lopende baan. Werkzoekende kandidaten maken dikwijls gebruik van het openbaar vervoer en dat moeten ze ook zorgvuldig kunnen plannen. Zeker als ze ook nog andere sollicitaties hebben lopen.

6. Geef zelf ook informatie.

Een sollicitatiegesprek is geen ondervraging. Zo’n gesprek levert het meeste op als het een echte conversatie wordt. Als je het op die manier aanpakt, zal je ook bereid moeten zijn om zelf informatie aan te bieden. Inzicht in het bedrijf, het team waar de nieuwe medewerker terecht zal komen, de manier waarop jullie dingen aanpakken. Zorg dat je als interviewer weet wat de functie die je aanbiedt inhoudt. Je kandidaat maakte een voorbereiding voor het gesprek. Dus kun je ook vragen verwachten over het werk, de carrièremogelijkheden of de arbeidsvoorwaarden. Zorg dat je antwoorden kunt geven die to the point zijn. Geen verkoopspraatjes of holle woorden waarmee je om de hete brij heen blijft draaien. Ook al is het een lastig onderwerp, de grootste fout die je kunt maken is dat je de vraag ontwijkt en zelf op een ander onderwerp overschakelt.

Nog meer handige tips en weetjes om succesvolle sollicitatiegesprekken te voeren, vind je op https://www.vdab.be/magezine/04-2017/interviewen.